İSTANBUL (İHA) - İstanbul sise teslim oldu

İstanbul'da tarihi yapılar sis bulutları arasında kayboldu

İSTANBUL - İstanbul genelinde akşam saatlerinden itibaren yoğun sis yaşanmaya başladı. İstanbul'un simge yapılarından olan kız kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi tarihi öneme sahip yapılar ise sis bulutlarının içerisinde kayboldu. Bazı noktalarda araç sürücülerinin görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Akşam saatlerinden itibaren yoğun sis İstanbul'u etkisi altına aldı. Birçok noktada yoğun sisten ötürü sürücüler zor anlar yaşarken, yer yer görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. İstanbul'un simge yapılarından olan Kız kulesi ve 15 Temmuz Şehitler köprüsü ise, sis bulutları arasında kayboldu. Yaşanan sisten faydalanarak fotoğraf çektirenler ve boğazda balık tutan vatandaşlar ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.