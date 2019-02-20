İstanbul Sise Teslim

İstanbul'da gece boyunca etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Sis kazaları da beraberinde getirdi.

Dün geceden beri kenti etkisi altına alan sis nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve şehir hatlarından bazı seferlerin iptal edildiğini açıklandı. İDO'dan yapılan açıklamada, "Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 20.02.2019 Yalova-Pendik 08: 00 seferi ile Pendik-Yalova 08: 00 seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi. Şehir Hatları da yaptığı duyuruda bazı seferlerin yapılamayacağını açıkladı. Yapılan duyuruda Beykoz kalkışlı seferler, İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferleri, Beşiktaş-Adalar seferleri ve 08: 00 Eminönü-Adalar seferlerinin yoğun sis nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

SİS KAZALARA SEBEP OLDU

Yoğun sis kazaları da beraberinde getirdi. Sarıyer'de Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balta Limanı kavşağı Edirne istikametinde, yoğun sis sebebiyle iki trafik kazası meydana geldi. Kazaların yaşandığı olay yerlerine ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Görüş mesafesi 10 metreye kadar düşen ve virajı alamayan Nihat Üstün yönetimindeki 34 UJ 0987 plakalı kamyonet, kaldırımı aşarak önce yol kenarındaki tabelayı devirdi, ardından ağaca çarptı. Ağacın bir kısmı kırılırken, diğer kısmı kamyonetin ön tarafından takılı kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin ağacı kesmesiyle kamyonet kurtarıldı. Aynı kavşakta yine sis nedeniyle görüş mesafesi kısalan Salih Keskin idaresindeki 34 TDF 33 plakalı ticari taksi ise yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Taksi olay yerine sevk edilen çekici ile yoldan kaldırıldı. Her iki kazada ölen veya yaralanan olmazken, kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi.

(İHA)

Kaynak: İHA