İstanbul - Sis Altındaki İstanbul Boğazının Havadan Büyüleyici Görüntüleri

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İstanbul DHA

İstanbul Boğazı'na çöken sis havadan doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı. Boğaz'ın gerdanları 15 Temmuz Şehitler köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprüsü sis altında kayboldu. Boğaz çevresindeki evler de beyaz örtüyle görünmez oldu.

Görüntü Dökümü:

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-Boğaz'a çöken sis

-Köprülerden görüntü

-Trafikten görüntü

-Çevreden detaylar

Kaynak: DHA