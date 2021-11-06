İSTANBUL SİS ALTINDA-2

İSTANBUL (DHA) - *Kız Kulesi sisten kayboldu.

Murat DELİKLİTAŞ-Cengiz ÇOBAN- Cemil ÖZDEMİR- Ali Kerem BENGİ- İsa ALMAÇAYIR- İSTANBUL'da sabah saatlerinde sis etkili oluyor. Sis, kentin tamamını etkisi altına alırken, görüş mesafesinin düşmesiyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı.

Meteorolojinin dün sarı kodla uyarı yaptığı sis bu sabah saatlerinde de İstanbul'da etkili oldu. Sis, kentin tamamını etkisi altına aldı. Bazı noktalarda görüş mesafesi düştü. Öte yandan sis nedeniyle deniz ulaşımında bazı seferlerde aksamalar yaşandı. İstanbul Boğazı'ndaki sis nedeniyle şehir hatları seferleri yapılamıyor. Öte yandan İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsü'nün (BUDO) sabah saatlerindeki bazı seferleri olumsuz hava koşulları ve sis nedeniyle iptal edildi.

İSKELEDEN GERİ DÖNDÜLER

KIZ KULESİ KAYBOLDU

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