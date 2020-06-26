İSTANBUL Sınav anında kaygıyı kontrol altına almak için bunlara dikkat
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İSTANBUL Sınav anında kaygıyı kontrol altına almak için bunlara dikkat

Sınav anında kaygıyı kontrol altına almak için bunlara dikkatİSTANBUL, (DHA)- Yüz binlerce öğrencinin kaderini belirleyecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) bir gün kaldı.

İSTANBUL Sınav anında kaygıyı kontrol altına almak için bunlara dikkat
26.06.2020 13:28 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:37

Sınav anında kaygıyı kontrol altına almak için bunlara dikkat

İSTANBUL, (DHA)- Yüz binlerce öğrencinin kaderini belirleyecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) bir gün kaldı. Öğrencilerin kaygılarını kontrol altına alabilmek ve motivasyonlarını artırabilmeleri için dikkat etmesi gereken bazı hususlar olduğunu belirten Psikolog Birgül Sena Mayda, 'Sınav anında odaklanma sorunu yaşayan öğrenci, birden nefes alıp vermek yerine; 3 kere nefes alıp 5 kere vermeli. Arkasına yaslanıp gözlerini kapatarak sadece 15-20 saniye nefes egzersizini yapmalı. Bu sınavda kaygıyı azaltıp öğrenciyi rahatlatacaktır' dedi.

Bu yıl, tüm dünyayı etkisine alan koronavirüs pandemisinin gölgesinde yapılacak üniversite giriş sınavı öncesi öğrenciler ve aileleri için heyecan ve stres dorukta. Uzmanlar, buna karşın sınava girecek öğrencilerin kendilerini rahatlatabilmek, kaygılarını kontrol altına alabilmek ve motivasyonlarını artırabilmek için dikkat etmeleri gereken bazı hususlar olduğunu belirtiyor. Sınavın kaygı yaratan bir durum olduğuna dikkat çeken İstanbul Kent Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi Uzmanı Psikolog Birgül Sena Mayda, kaygı anında nefes alıp vermenin hızlanacağını belirterek önemli uyarılarda bulundu.

'15-20 SANİYE NEFES EGZERSİZİ YAPIN'

Maske kullanımıyla birlikte kaygı anında daha zorlanılacağını anlatan Psikolog Birgül Sena Mayda, 'İnsanlar kaygılandıkları zaman hızlı nefes alıp vermeye başlarlar. Hızlı nefes alıp vermek kaygıyı artıran bir durumken buna bir de maske kullanımı eklenince yüzde nemlenmeler yaşanacak. Gözlük kullanan öğrencilerin camlarında buğulanmalar yaşanır. Bu da öğrencilerde kaygıya sebep olabilir. Odak o an maskeye gidiyor. Öğrenci maskenin bunalttığını düşünüyorsa 'ben maskeyle rahat edemiyorum, beni rahatsız ediyor' düşüncesini sınav anında düşündüğü an bunun sadece bir düşünce olduğunu kabul etmesi gerekiyor. Benim şu an yapmam gereken şey ise sınava odaklanmak demeli. Eğer hala odaklanmakta sorun yaşıyorsa birden nefes vermek yerine; 3 kere de nefes alıp 5 kere de vermeli. Dik bir şekilde arkaya yaslanıp gözlerini kapatarak 15-20 saniye kendilerine izin vermeleri gerekir. Bu esnada odağını nefesine götürerek nefes egzersizi yapabilirler. O anda su içmek de kişiyi rahatlatacaktır. Bu nefes egzersizini yaptığında odağını maskeden alıp sınava verecektir' diye konuştu.

'SINAV SABAHI GÜLÜMSEMEYİ EKSİK ETMEYİN'

Öğrencilerin sınav salonuna girdiği anda gülümsemelerini öneren Psikolog Birgül Sena Mayda, 'Bunun yanı sıra sınav salonuna girdikleri anda öğrenciler yüzlerinden gülümsemeyi eksik etmesinler. Çünkü beyne o sinyal gittiğinde kişinin duygu ve düşünceleri de gülümsemenin vermiş olduğu ifadeyle değişecektir. Önemli olan bir şey de şu; öğrenci kendi kendine 'ben elimden geleni zaten yaptım' demeli. Öğrenciler bu dönem farklı bir süreçten geçiyorlar. Normal olanın maske kullanmak olduğu bir dönem. Ama herkes tüm öğrenciler, maske ve pandemi açısından eşit şartlara sahip. Sınav ortamı ve tarihi konusunda birtakım belirsizlikler oldu. Bu da öğrencilerde kaygıya neden oldu. O nedenle herkes eşit şartlarda olabildiğince kendinden emin bir şekilde sınava girmeli. Çünkü insanlar kaygılandıkları zaman en kötü senaryoyu hayal ediyor' ifadelerini kullandı.

AİLELER BU UYARILARA DİKKAT

Psikolog Mayda, son olarak ailelere şu uyarılarda bulundu:

'Sınav döneminde öğrencilerle birlikte en yakınları olan aileleri de bu süreci yaşıyor. Bu süreçte ailelere tavsiyem; uzun zamandır çocuğunuzun sınavıyla ilgileniyorsanız lütfen son bir gün kala da öyle davranın. Eğer ki bu zamana kadar çok ilgilenmediyseniz, fazla soru sormadıysanız sınav günü onu iyi hissettirmek için sınavla ilgili sorular sormayın. Aile ortamı normalde nasılsa son bir gün kala da çocuğunuza o şekilde davranın. Bu sınav süreci her birimizin geçtiği normal bir süreç. Ailelerin davranış değiştirmesi çocuklarda olağanüstü bir durum algısına neden olacak. Bu da çocuğun algısının artmasına neden olacaktır. Sınava bir gün kala aile çocuğuna karşı davranışlarını değiştiriyorsa İlgili değilken ilgili davranıyorsa burada çocuğun kaygısını yükseltir. O yüzden ebeveynlerin davranış değişikliğine dikkat etmesi gerekiyor.'

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor Haber
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti Haber
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi Haber
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı Haber
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu Haber
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı Haber
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan ilk Alman teknik adam olan Klopp, zafer sonrası göz yaşlarını tutamadı
Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan ilk Alman teknik adam olan Klopp, zafer sonrası göz yaşlarını tutamadı
FIFA, federasyonlara destek olmak için 1,5 milyar dolarlık destek paketi hazırladı
FIFA, federasyonlara destek olmak için 1,5 milyar dolarlık destek paketi hazırladı
Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı
Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı
İYİ Parti kongresine katılan delege koronavirüse yakalandı! Kongreye katılan bin kişi tedirgin oldu
İYİ Parti kongresine katılan delege koronavirüse yakalandı! Kongreye katılan bin kişi tedirgin oldu
Ortaköy viyadüğünde motosikletteki yolcu, bir eliyle valiz diğer eliyle kutu taşıdı
Ortaköy viyadüğünde motosikletteki yolcu, bir eliyle valiz diğer eliyle kutu taşıdı
Melih Gökçek: Masur Yavaş hakkında 8 suç duyurusunda bulunacağım
Melih Gökçek: Masur Yavaş hakkında 8 suç duyurusunda bulunacağım
Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı
Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Erzurum'da valiliğe ait resmi araç ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Erzurum'da valiliğe ait resmi araç ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Fenerbahçe'de sakatlanan Tolga Ciğerci, Malatya maçında oynayamayacak
Fenerbahçe'de sakatlanan Tolga Ciğerci, Malatya maçında oynayamayacak
Alıcı ve satıcı tartıştı, nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Alıcı ve satıcı tartıştı, nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
Ailesiyle kaza geçiren Buse Varol, 5 haftalık hamile olduğunun müjdesini verdi
Ailesiyle kaza geçiren Buse Varol, 5 haftalık hamile olduğunun müjdesini verdi
İstanbul'un göbeğinde sızan kadının hikayesi ayıldıktan sonra ortaya çıktı
İstanbul'un göbeğinde sızan kadının hikayesi ayıldıktan sonra ortaya çıktı
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına döndü
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına...
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
Türkiye'nin gündemine oturan Ecrin bebek davasında üvey baba, üvey babaanne ve 2 kişiye tutuklama
Türkiye'nin gündemine oturan Ecrin bebek davasında üvey baba, üvey babaanne ve 2 kişiye tutuklama
Arınç'tan 'İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?' sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Donald Trump Volkan Bozkır Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Sezen Aksu Oğuzhan Koç Hülya Avşar Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Tahir Karapınar
Daha Fazla Kaza Kadın Deprem Manisa
Şu an buradasınız: İSTANBUL Sınav anında kaygıyı kontrol altına almak için bunlara dikkat - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 13:37:29. #1.15#
title