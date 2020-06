İSTANBUL Sınav anında kaygıyı kontrol altına almak için bunlara dikkat Sınav anında kaygıyı kontrol altına almak için bunlara dikkatİSTANBUL, (DHA)- Yüz binlerce öğrencinin kaderini belirleyecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) bir gün kaldı.

Sınav anında kaygıyı kontrol altına almak için bunlara dikkat

İSTANBUL, (DHA)- Yüz binlerce öğrencinin kaderini belirleyecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) bir gün kaldı. Öğrencilerin kaygılarını kontrol altına alabilmek ve motivasyonlarını artırabilmeleri için dikkat etmesi gereken bazı hususlar olduğunu belirten Psikolog Birgül Sena Mayda, 'Sınav anında odaklanma sorunu yaşayan öğrenci, birden nefes alıp vermek yerine; 3 kere nefes alıp 5 kere vermeli. Arkasına yaslanıp gözlerini kapatarak sadece 15-20 saniye nefes egzersizini yapmalı. Bu sınavda kaygıyı azaltıp öğrenciyi rahatlatacaktır' dedi.

Bu yıl, tüm dünyayı etkisine alan koronavirüs pandemisinin gölgesinde yapılacak üniversite giriş sınavı öncesi öğrenciler ve aileleri için heyecan ve stres dorukta. Uzmanlar, buna karşın sınava girecek öğrencilerin kendilerini rahatlatabilmek, kaygılarını kontrol altına alabilmek ve motivasyonlarını artırabilmek için dikkat etmeleri gereken bazı hususlar olduğunu belirtiyor. Sınavın kaygı yaratan bir durum olduğuna dikkat çeken İstanbul Kent Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi Uzmanı Psikolog Birgül Sena Mayda, kaygı anında nefes alıp vermenin hızlanacağını belirterek önemli uyarılarda bulundu.

'15-20 SANİYE NEFES EGZERSİZİ YAPIN'

Maske kullanımıyla birlikte kaygı anında daha zorlanılacağını anlatan Psikolog Birgül Sena Mayda, 'İnsanlar kaygılandıkları zaman hızlı nefes alıp vermeye başlarlar. Hızlı nefes alıp vermek kaygıyı artıran bir durumken buna bir de maske kullanımı eklenince yüzde nemlenmeler yaşanacak. Gözlük kullanan öğrencilerin camlarında buğulanmalar yaşanır. Bu da öğrencilerde kaygıya sebep olabilir. Odak o an maskeye gidiyor. Öğrenci maskenin bunalttığını düşünüyorsa 'ben maskeyle rahat edemiyorum, beni rahatsız ediyor' düşüncesini sınav anında düşündüğü an bunun sadece bir düşünce olduğunu kabul etmesi gerekiyor. Benim şu an yapmam gereken şey ise sınava odaklanmak demeli. Eğer hala odaklanmakta sorun yaşıyorsa birden nefes vermek yerine; 3 kere de nefes alıp 5 kere de vermeli. Dik bir şekilde arkaya yaslanıp gözlerini kapatarak 15-20 saniye kendilerine izin vermeleri gerekir. Bu esnada odağını nefesine götürerek nefes egzersizi yapabilirler. O anda su içmek de kişiyi rahatlatacaktır. Bu nefes egzersizini yaptığında odağını maskeden alıp sınava verecektir' diye konuştu.

'SINAV SABAHI GÜLÜMSEMEYİ EKSİK ETMEYİN'

Öğrencilerin sınav salonuna girdiği anda gülümsemelerini öneren Psikolog Birgül Sena Mayda, 'Bunun yanı sıra sınav salonuna girdikleri anda öğrenciler yüzlerinden gülümsemeyi eksik etmesinler. Çünkü beyne o sinyal gittiğinde kişinin duygu ve düşünceleri de gülümsemenin vermiş olduğu ifadeyle değişecektir. Önemli olan bir şey de şu; öğrenci kendi kendine 'ben elimden geleni zaten yaptım' demeli. Öğrenciler bu dönem farklı bir süreçten geçiyorlar. Normal olanın maske kullanmak olduğu bir dönem. Ama herkes tüm öğrenciler, maske ve pandemi açısından eşit şartlara sahip. Sınav ortamı ve tarihi konusunda birtakım belirsizlikler oldu. Bu da öğrencilerde kaygıya neden oldu. O nedenle herkes eşit şartlarda olabildiğince kendinden emin bir şekilde sınava girmeli. Çünkü insanlar kaygılandıkları zaman en kötü senaryoyu hayal ediyor' ifadelerini kullandı.

AİLELER BU UYARILARA DİKKAT

Psikolog Mayda, son olarak ailelere şu uyarılarda bulundu:

'Sınav döneminde öğrencilerle birlikte en yakınları olan aileleri de bu süreci yaşıyor. Bu süreçte ailelere tavsiyem; uzun zamandır çocuğunuzun sınavıyla ilgileniyorsanız lütfen son bir gün kala da öyle davranın. Eğer ki bu zamana kadar çok ilgilenmediyseniz, fazla soru sormadıysanız sınav günü onu iyi hissettirmek için sınavla ilgili sorular sormayın. Aile ortamı normalde nasılsa son bir gün kala da çocuğunuza o şekilde davranın. Bu sınav süreci her birimizin geçtiği normal bir süreç. Ailelerin davranış değiştirmesi çocuklarda olağanüstü bir durum algısına neden olacak. Bu da çocuğun algısının artmasına neden olacaktır. Sınava bir gün kala aile çocuğuna karşı davranışlarını değiştiriyorsa İlgili değilken ilgili davranıyorsa burada çocuğun kaygısını yükseltir. O yüzden ebeveynlerin davranış değişikliğine dikkat etmesi gerekiyor.'

Kaynak: DHA