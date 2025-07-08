İstanbul SİLİVRİ su kesintisi! 8-9 Temmuz İSKİ Silivri su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Silivri su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 8 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...

SİLİVRİ SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: SELİMPAŞA MERKEZ MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

Başlama Tarihi: 08.07.2025 14:23:31

Tahmini Bitiş Tarihi: 8.07.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185