İstanbul SİLİVRİ su kesintisi! 8-9 Temmuz İSKİ Silivri su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Silivri su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Silivri ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 8 Temmuz İstanbul Silivri su kesintisi saatleri...
Silivri su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 8 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...
SİLİVRİ SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: SELİMPAŞA MERKEZ MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
Başlama Tarihi: 08.07.2025 14:23:31
Tahmini Bitiş Tarihi: 8.07.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185