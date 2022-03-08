İSTANBUL-SİLİVRİ LİMANINDA BALIKÇI BARINAKLARI ALEV ALEV YANDI

SİLİVRİ'de limanda çıkan yangında, balıkçı barınakları alev alev yandı. Yangında, 12 balıkçı barınağı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Silivri'de çok sayıda teknenin de bulunduğu limanda, balıkçılara ait barınaklarda saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, zabıta ve polis ekipleri sevk edildi. Limanda bulunan barınaklarda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 12 adet balıkçı barınağı zarar gördü. Polis, kundaklama şüphesiyle inceleme başlattı.