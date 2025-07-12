İstanbul SİLİVRİ elektrik kesintisi! 12 Temmuz Silivri elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul SİLİVRİ elektrik kesintisi! 12 Temmuz Silivri elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
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Silivri elektrik kesintisi listesi! 12 Temmuz günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 12 Temmuz günü İstanbul Silivri ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Silivri elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Silivri elektrik kesintisi hakkında detaylar...

Silivri elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 12 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-07-12 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah MUSTAFA KEMAL sk bölgelerinde 12/07/2025 09:00:00 - 12/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul SİLİVRİ elektrik kesintisi! 12 Temmuz Silivri elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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