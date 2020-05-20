İSTANBUL-SİLİVRİ'DE YILAN OPERASYONU
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İSTANBUL-SİLİVRİ'DE YILAN OPERASYONU

Silivri'de bir çiftlik evine giren boyu 2.5 metreyi bulan yılan İtfaiye ekiplerince çıkarıldı.

İSTANBUL-SİLİVRİ'DE YILAN OPERASYONU
20.05.2020 08:15 | Son Güncelleme: 20.05.2020 08:15
Silivri'de bir çiftlik evine giren boyu 2.5 metreyi bulan yılan İtfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Olay, Alipaşa Mahallesi'nde bulunan 2 katlı çiftlik evinde yaşandı. Yılanın çiftlik evine girdiğini gören ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa süreli çalışma sonrasında boyu 2.5 metre olduğu öğrenilen yılan, bulunduğu yerden çıkarılarak doğaya salındı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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