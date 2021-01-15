Silivri'de TIR devrildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Silivri'de TIR devrildi

15.01.2021 14:03 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:12
Silivri'de TIR devrildi

Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHA Silivri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR devrildi.

Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA Silivri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR devrildi. Sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi TEM bağlantı yolunda meydana geldi. 07 GZZ 91 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından çıkartılan sürücü hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından sürücü ayakta tedavi edildi. TIR'ın kaldırılma çalışmaları sürüyor.


Silivri'de TIR devrildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Vladimir Putin Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Şeyma Subaşı Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Ersun Yanal Fatih Terim Gökhan Gönül Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Altın Fenerbahçe Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Silivri'de TIR devrildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 14:12:40. #1.14#
title