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Silivri'de statta yangın

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Silivri'de statta yangın

Uğur Samet AVCI/-SİLİVRİ Stadı tribün koltuklarında yangın çıktı.

Uğur Samet AVCI/-SİLİVRİ Stadı tribün koltuklarında yangın çıktı. Koltukların bir bölümü yanarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, saat 16.00 sıralarında Yeni Mahalle 1 Kasım Caddesi üzerinde bulunan Silivri Stadı'nda yaşandı. Daha önce yaşanan deprem nedeniyle zarar gören ve boşaltılan stadın tribün koltuklarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Çok sayıda koltuk zarar gördü. Polis ekipleri çıkan yangınla ilgili çalışma başlattı.


Silivri'de statta yangın

Silivri'de statta yangın

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