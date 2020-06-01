İSTANBUL-SİLİVRİ'DE SEYAHAT KISITLAMASININ KALKMASIYLA TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
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İSTANBUL-SİLİVRİ'DE SEYAHAT KISITLAMASININ KALKMASIYLA TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

İstanbul'un da içinde bulunduğu çok sayıda il için uygulanan seyahat kısıtlamasının gece yarısı itibariyle kaldırılması sonrasında Silivri'de trafik yoğunluğu oluştu.

01.06.2020 04:49 | Son Güncelleme: 01.06.2020 04:54

İstanbul'un da içinde bulunduğu çok sayıda il için uygulanan seyahat kısıtlamasının gece yarısı itibariyle kaldırılması sonrasında Silivri'de trafik yoğunluğu oluştu.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alına şehirlerarası seyahat kısıtlaması kararının 1 Haziran'dan itibaren kaldırılması sonrasında İstanbul'un Silivri giriş ve çıkışında trafik yoğunluğu oluştu. Yoğunluk nedeniyle trafik yavaş ilerledi.

İSTANBUL-SİLİVRİ'DE SEYAHAT KISITLAMASININ KALKMASIYLA TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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