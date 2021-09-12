İSTANBUL-SİLİVRİ'DE DOĞALGAZ KUTUSU ALEV ALEV YANDI - Haberler
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İSTANBUL-SİLİVRİ'DE DOĞALGAZ KUTUSU ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİLİVRİ'DE doğalgaz kutusunda yangın çıktı.

SİLİVRİ'DE doğalgaz kutusunda yangın çıktı. Sızan gaz doğalgaz ekipleri tarafından kesilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Yeni Mahalle Turgut Reis Caddesi'nde bir binanın önünde bulunan doğalgaz kutusunda yangın çıktı. Yükselen alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ve doğalgaz akiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sızan gaz doğalgaz ekipleri tarafından kesildi. Yangın kontrol altına alınırken, olayda herhangi bir yaralanan olmadı.

İSTANBUL-SİLİVRİ'DE DOĞALGAZ KUTUSU ALEV ALEV YANDI

İSTANBUL-SİLİVRİ'DE DOĞALGAZ KUTUSU ALEV ALEV YANDI

İSTANBUL-SİLİVRİ'DE DOĞALGAZ KUTUSU ALEV ALEV YANDI

İSTANBUL-SİLİVRİ'DE DOĞALGAZ KUTUSU ALEV ALEV YANDI

İSTANBUL-SİLİVRİ'DE DOĞALGAZ KUTUSU ALEV ALEV YANDI

İSTANBUL-SİLİVRİ'DE DOĞALGAZ KUTUSU ALEV ALEV YANDI

İSTANBUL-SİLİVRİ'DE DOĞALGAZ KUTUSU ALEV ALEV YANDI
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Haber: İSTANBUL-SİLİVRİ'DE DOĞALGAZ KUTUSU ALEV ALEV YANDI - Haberler
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