İSTANBUL-SİLİVRİ'DE BİR EVDE CESET BULUNDU
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İSTANBUL-SİLİVRİ'DE BİR EVDE CESET BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHASilivri'de yakınlarının bir haftadır ulaşamadığı Serdar Özgen'in(42) cesedi polis tarafından yalnız yaşadığı evinde bulundu.

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

Silivri'de yakınlarının bir haftadır ulaşamadığı Serdar Özgen'in(42) cesedi polis tarafından yalnız yaşadığı evinde bulundu.

Olay, dün akşam 21.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi İmalat Sokak'ta bulunan 10 katlı apartmanın 6. katındaki dairede yaşandı.

Bir haftadır kendisinden haber alamayan Serdar Özgen'in yakınları yaşadığı adrese geldi. Evden gelen ağır koku nedeniyle, polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla Özgen'in yaşadığı daireye girdi. Polis ve yakınları, eve girdiğinde Özgen'in cansız bedeniyle karşılaştı. Nöbetçi savcılığının incelemesinin ardından cenaze Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Özgen'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

İSTANBUL-SİLİVRİ'DE BİR EVDE CESET BULUNDU
İSTANBUL-SİLİVRİ'DE BİR EVDE CESET BULUNDU
İSTANBUL-SİLİVRİ'DE BİR EVDE CESET BULUNDU
İSTANBUL-SİLİVRİ'DE BİR EVDE CESET BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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