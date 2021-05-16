İSTANBUL-SİLİVRİ'DE BEŞİKTAŞ TARAFTARLARININ ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI
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İSTANBUL-SİLİVRİ'DE BEŞİKTAŞ TARAFTARLARININ ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHASilivri'de polis ekipleri Beşiktaş'ın şampiyon olmasının ardından kutlamaların adresi olan Piri Mehmet Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi ve Uğur Mumcu Meydanı'nda denetimlerini sürdürdü.

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

Silivri'de polis ekipleri Beşiktaş'ın şampiyon olmasının ardından kutlamaların adresi olan Piri Mehmet Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi ve Uğur Mumcu Meydanı'nda denetimlerini sürdürdü. Otomobil ile şampiyonluk turu atan 4 kişi, denetim noktasında polis ekipleri tarafından çevrildi. Ekipler, 4 kişiye 3 bin 150 TL'den toplam 12 bin 600 TL para cezası kesti.

İSTANBUL-SİLİVRİ'DE BEŞİKTAŞ TARAFTARLARININ ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI
İSTANBUL-SİLİVRİ'DE BEŞİKTAŞ TARAFTARLARININ ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI
İSTANBUL-SİLİVRİ'DE BEŞİKTAŞ TARAFTARLARININ ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI
İSTANBUL-SİLİVRİ'DE BEŞİKTAŞ TARAFTARLARININ ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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