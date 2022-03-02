İSTANBUL-SİLİVRİ'DE BARAKA ALEV ALEV YANDI - Haberler

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İSTANBUL-SİLİVRİ'DE BARAKA ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Silivri'de boş arazide bulunan baraka alev alev yandı.

Silivri'de boş arazide bulunan baraka alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 00.00 sıralarında Yeni Mahalle Taş Sokak'ta bulunan arazideki barakada çıktı. Barakadan alevlerin çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın çalışmaların ardından söndürülürken, alevlerin sıçraması nedeniyle bazı ağaçlar da zarar gördü. Barakada yangın sırasında kimsenin olmadığı belirtilirken, barakanın kundaklandığı iddiaları üzerine polis soruşturma başlattı.

İSTANBUL-SİLİVRİ'DE BARAKA ALEV ALEV YANDI

İSTANBUL-SİLİVRİ'DE BARAKA ALEV ALEV YANDI

İSTANBUL-SİLİVRİ'DE BARAKA ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Haberler

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