İstanbul-silivri belediyesi köyde yaşayan kadın ve çocukları tiyatroyla buluşturuyor

22.11.2019 09:48 | Son Güncelleme: 22.11.2019 09:50

Silivri Belediyesi köyde yaşayan kadın ve çocukları tiyatroyla buluşturuyor

İSTANBUL, (DHA) ? SİLİVRİ Belediyesi, köylerde yaşayan kadın ve çocukları tiyatroyla buluşturuyor. Hayatlarında ilk kez tiyatro izleme fırsatı yakalayan kadın ve çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

Silivri Belediyesi, 'Tiyatro ile tanışmayan kimse kalmayacak' sloganıyla başlattığı çalışmayla merkeze uzak mahallelerde yaşayan vatandaşları tiyatroyla buluşturuyor. İlk olarak Silivri Belediye tiyatrosu Önder Yılmaz Sahnesi'nde oynanan tiyatro oyununa uzak köylerden getirilen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da oynanan 'Can Erik' oyununu ilgiyle izledi.

'SİLİVRİLİLER EN İYİYİ HAKEDİYOR'

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz sahnede yaptığı konuşmasında tiyatroyla tanışmayan Silivrili kalmaması için çalıştıklarını söyledi. Oyunlarda kendisinin de rol almak istediğini belirten Yılmaz, 'Bugün Silivri'de yaşayan köylülerimizle, mahallelilerimizle beraberiz. Silivri merkezimizde bu oyunlar oynanıyor. Ama sizlerin bunları seyir imkanı kısıtlı oluyor. Biz bugün tamamen Silivri'nin köylerini, köylerinde tiyatroyla buluşması için size bir söz vermiştim. Hiç unutmuyorum, Kurfanlı Köyü'nde bir söz vermiştim. Orada da bir oyun oynayacağız. 'O oyunda küçük de olsa ben de bir rol alacağım, sizlerle beraber olacağım' dedim. Rol almak henüz kısmet olmadı, inşallah küçük bir rolle sizlerin huzurunuzda olacağım. Sizlerle de oynayacağımız oyunlar olacak. Ben kültürün, sanatın, her şeyin en iyisine Silivri'de yaşayan vatandaşlarımın layık olduğunu söylemiştim. Buradan hareketle Silivri'de yaşayanların Silivri'yi yaşayacağı bir Silivri, mutlu çocukların, mutlu gençlerin, mutlu ailelerin yaşadığı bir marka kenti el ele verirsek yaratacağımızı söylemiştim? ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA