İSTANBUL ŞİLE PLAJLARINDA ADIM ATACAK YER KALMADI
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İSTANBUL ŞİLE PLAJLARINDA ADIM ATACAK YER KALMADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL (Havadan görüntülerle) ŞİLE PLAJLARINDA ADIM ATACAK YER KALMADIEsma MURAT- Ali AKSOYER -Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA) KURBAN Bayramında şehir dışına çıkmayan İstanbullular, Şile'ye akın etti.

İSTANBUL (Havadan görüntülerle) ŞİLE PLAJLARINDA ADIM ATACAK YER KALMADI

Esma MURAT- Ali AKSOYER -Ömer HASAR/ İSTANBUL, (DHA) KURBAN Bayramında şehir dışına çıkmayan İstanbullular, Şile'ye akın etti. Havanın da sıcak olmasını fırsat bilenler deniz ve güneşin tadını çıkardı. Sosyal mesafe kurallarının zaman zaman unutulduğu plajda, cankurtaranlar da gün boyu yoğun mesai yaptı. Adım atacak yerin kalmadığı plajdakiler havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı tatilinin uzamasıyla birlikte İstanbul'da yaşayanların birçoğu memleketlerine ya da tatil yerlerine gitti. İstanbul'da kalanlar ise Şile plajlarını doldurdu. Sabah saatlerinden itibaren plajı dolduran İstanbullular deniz ve güneşin tadını çıkarttı. Kumsalda şemsiyelerin altında genellikle gruplar halinde oturanlar denize girdikleri anlarda ise zaman zaman sosyal mesafe kurallarını unuttu. Plajlarda çalışan cankurtaran ise hem sosyal mesafe hem de fazla açılmaları konusunda vatandaşları uyardı.

"BABAM 60 YAŞINDAN SONRA BUGÜN İLK DEFA DENİZE GİRDİ"

Buraya gelen Şener Aybi, "Sancaktepe'den geliyoruz. Babam 38 senedir İstanbul'da ama bir türlü denize girmedi. Biz de zorla plaja getirdik. 60 yaşından sonra bugün ilk defa denize girdi" dedi.

"BU YAŞIMA KADAR DENİZE GİRMEDİĞİM İÇİN PİŞMANIM"

Bahattin Aybi ise, "60 yıldır hiç denize girmedim. 38 senedir de İstanbul'dayım ancak ilk kez bugün denize girdim. Çocuklarımı kırmamak için plaja geldim. Denize girmek çok güzelmiş. Bu yaşıma kadar denize girmediğim için çok pişmanım. Bir sonraki gelişimde eşimi de getireceğim" diye konuştu.

Sultanbeyli'den arkadaşlarıyla denize girmek için Şile'ye gelen İbrahim Enes İnce, "Plaja gitmeye anca fırsatımız oldu. Kendimi kuma gömdüm, akşama kadar çıkmam buradan. Şu an plaj kalabalık olsa da eskisi kadar yoğunluk yok. Çünkü insanlar kornavirüsten hala korkuyor. Bayram nedeniyle herkes İstanbul'u terk etti. Biz de fırsatı değerlendirdik. Yasakların kalkması bizim için çok iyi oldu. Ancak şu an bulunduğumuz yerde kimse sosyal mesafe kuralına uymuyor" dedi

İSTANBUL ŞİLE PLAJLARINDA ADIM ATACAK YER KALMADI
İSTANBUL ŞİLE PLAJLARINDA ADIM ATACAK YER KALMADI
İSTANBUL ŞİLE PLAJLARINDA ADIM ATACAK YER KALMADI
İSTANBUL ŞİLE PLAJLARINDA ADIM ATACAK YER KALMADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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