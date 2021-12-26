İSTANBUL-ŞİLE OTOYOLU'NDA OTOMOBİL DİREĞE ÇARPTI: 3 YARALI - Haberler
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İSTANBUL-ŞİLE OTOYOLU'NDA OTOMOBİL DİREĞE ÇARPTI: 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞİLE Otoyolu Alemdağ Mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarpan otomobil, bariyerden sekerek reklam tabelası direğine çarptı.

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ŞİLE, İSTANBUL (DHA) - ŞİLE Otoyolu Alemdağ Mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarpan otomobil, bariyerden sekerek reklam tabelası direğine çarptı. Araç içerisinde bulunan üç kişi yaralandı.

Kaza saat 01.00 sıralarında Şile Otoyolu Alemdağ mevkii Şile istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sefa Turhan yönetimindeki 34 AR 5673 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın ektisiyle savrulan araç yolun sağ tarafında bulunan reklam tabelası direğine çarptı. Sürücü Sefa Turhan, yolcu Mert Kaplan ve İsmet Ökte araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Olayın görgü tanığı Yavuz Ekşi "Biz arkadaşlarımızla karşıda oturuyorduk. İki araç süratli şekilde geliyordu. Beyaz bir otomobil bu araca sol arkadan çarptı. Bu otomobil önce bariyere vurdu. Bariyere vurduktan sonra kayarak bu direğe çarptı. Aracın içerisinde üç kişilerdi. Şoför bayağı darbe almıştı. Arka koltuktaki arkadaşında bilinci kapalıydı. İkisine de yardım ettik. Önde oturan arkadaşta pek fazla bir şey yoktu. O kalktı yürüyerek ambulansa bindi. Ailelerine haber verdik, yardım ettik. Ambulansı aradık. Çarpan araç kaçtı. Göremedik" ifadelerini kullandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İSTANBUL-ŞİLE OTOYOLU'NDA OTOMOBİL DİREĞE ÇARPTI: 3 YARALI

İSTANBUL-ŞİLE OTOYOLU'NDA OTOMOBİL DİREĞE ÇARPTI: 3 YARALI

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