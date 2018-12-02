İstanbul- Sıla Uzlaşmak İstemedi

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu Ahmet Kural arasında yaşandığı iddia edilen darp olayına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Uzlaştırma Bürosu Savcılığı'na gönderilen soruşturmada, Sıla Gençoğlu şikayetçi olduğu oyuncu Ahmet Kural'la uzlaşmayı reddetti.

Sanatçı Sıla Gençoğlu, beraberlik yaşadığı Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu da Kasten yaralama, Tehdit, Hakaret suçlarından yürütülen soruşturma dosyasını, Uzlaştırma Bürosu'na göndermişti. Uzlaşıp uzlaşmadıkları sorulan taraflardan Sıla Gençoğlu götürülen uzlaşma teklifini reddetti. Böylece uzlaşma teklif aşamasında kaldı. Önümüzdeki günlerde Uzlaştırma Bürosu Savcılığı'nın iddianame düzenlemesi bekleniyor.