İstanbul şiddetli dolu yağışına teslim oldu
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İstanbul şiddetli dolu yağışına teslim oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağmur konusunda dün uyardığı İstanbul'da boğaz çevresinde bulunan ilçelerinde şiddetli yağmurun yanısıra dolu yağışı da etkili oluyor.

İstanbul şiddetli dolu yağışına teslim oldu
23.06.2020 13:47 | Son Güncelleme: 23.06.2020 13:51

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağmur konusunda dün uyardığı İstanbul'da boğaz çevresinde bulunan ilçelerinde şiddetli yağmurun yanısıra dolu yağışı da etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün İstanbul'u bugün etkili olacak olan şiddetli ve gök gürültülü yağmur konusunda uyarmıştı. Yapılan uyarıların ardından İstanbul'da özellikle boğaz çevresinde bulunan ilçelerde sağanak yağmurun yanısıra dolu yağışı da etkili olmaya başladı. Dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı bölgelerde ise vatandaşlar araçlarına sığındı. Trafikte ise zaman zaman durma noktasına geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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