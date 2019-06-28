İSTANBUL- SICAKTAN BUNALAN ÇOCUKLARA HORTUMLU DESTEK
Serap ILGIN - İstanbul DHA - BAĞCILAR'da sıcaktan bunalan çocukları parkta sulama yapan belediye işçisi su sıkarak serinletti.
Serap ILGIN - İstanbul DHA - BAĞCILAR'da sıcaktan bunalan çocukları parkta sulama yapan belediye işçisi su sıkarak serinletti.
Bağcılar Caddesi'nde dün akşam sıcaktan bunalan çocuklar parka akın etti. Yarı çıplak çocukları parkta sulama yapan belediye işçisi su sıkarak serinletti. Çocuklar, hortumla sıkılan suyun altında eğlenceli anlar yaşadı.
Kaynak: DHA
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