İSTANBUL- SEZEN AKSU OYUNU KULLANDI
Ünlü sanatçı Sezen Aksu, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Beykoz'da bulunan Sedat Simavi ortaokulunda oyunu kullandı.
Ünlü sanatçı Sezen Aksu, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Beykoz'da bulunan Sedat Simavi ortaokulunda oyunu kullandı. Minik serçe lakaplı sanatçı saat 09.15'te okula geldi. Oy atma işleminin öncesinde hayranlarıyla fotoğraf çektiren Aksu oy kullanma işlemi için sandığına gitti. Zarfı sandığa atacağı sırada kendisine 'Poz verir misiniz?' diyen basın mensuplarına Aksu, esprili bir şekilde, "Poz veremem, bıraktım o işleri." dedi.
Görüntü dökümü:
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-Aksu'nun gelişi
-Vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi
-Oyunu kullanması
-Genel ve detaylar
- İstanbul
Kaynak: DHA
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