: İstanbul-sent antuan kilisesi davasında tedbirin devamına karar verildi

28.02.2020 12:51 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:58

BEYOĞLU'nda İİstiklal Caddesi üzerinde bulunan Sent Antuan Kilisesi üzerindeki ihtiyati tedbirin kaldırılması ilişkin davada, mahkeme tedbirin devamına karar verdi.

İstiklal Caddesi'nde bulunan en büyük Katolik kilisesi olan Sent Antuan Kilisesi, avlusu ve önündeki 6 katlı iki bina, geçmişte üzerine kayıtlı kişiler tarafından satışa çıkarıldı. Olayın kiliseye bildirilmesi üzerine üç yıl önce tedbir kararı aldırılarak tapu iptali davası açıldı. Satış isteyen tarafın, kilise üzerindeki tedbirin kaldırılması için yaptığı itiraz bugün mahkeme tarafından reddedildi. Davada, feri müdahillik talebinde bulunan Vatikan Ankara Büyükelçiliği'nin talebi daha sonra değerlendirilecek.

İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen tedbire itiraz duruşmasına, davacı kilisenin avukatı Afşin Hatipoğlu ile davalılar avukatı Simay Söğütoğlu katıldı. Duruşmaya kilisenin başrahibi Iulian Pişta ve Başpapaz Iosif Robu da izleyici olarak katıldı.

KİLİSE AVUKATI: TEDBİRİN KALDIRILMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR

Duruşmada söz alan kilise avukatı Afşin Hatipoğlu, Vatikan Ankara Büyükelçiliği'nin duruşmaya feri müdahil olarak katılma taleplerinin olduğunu söyledi. Tedbire itirazı kabul etmediklerini söyleyen Hatipoğlu, "Dava dilekçesinde ibraz ettikleri belgeler davanın iddiasını kanıtlamaya yeterli belgelerdir. 70'li yılların ortasında kök mirasçıların beyanlarına istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile kilise ana binası Sent Antuan kilisesi üzerine tescil edilmiştir. Tapu kontrolü yapılmalıdır. Yüzyıldır Türkiye'ye giriş yapmayan bir ailenin zarara uğraması mümkün değildir. Tedbirin kaldırılması hukuken mümkün değildir. Davacı olarak mirasçıların tamamına yakının beyanları bizim lehimizedir. 100 yıllık bir Katolik mabedinin değeri belediye rayiç değeri üzerinden tespit edilemez. Bu Katolik cemaatine bir hakarettir. Feri müdahil talebinde bulunan Vatikan devletine karşı bir hakarettir" dedi.

DAVALILAR AVUKATI: TEDBİRİN KALDIRILMASINI İSTİYORUZ

Davalılar avukatı Simay Söğütoğlu, 100 yıldan fazladır orada bulunan bir kilise olmasına rağmen 1970'li yıllarda Bakanlar Kurulu kararı verilmiş olmasına rağmen tapuda herhangi bir değişiklik yapılmadığını ve davaya konu parsellerin hala davalılar adına gözüktüğünü belirtti. Söğütoğlu bunun bir hukuk yargılaması olduğunu belirterek "Bahsi geçen parseller davalılar adına kayıtlı olduğu için sadece hukuki haklarını aramaktadırlar. Ne Katoliklere, ne de Vatikan Devleti'ne karşı hakaret söz konusu değildir. Şu aşamada teminatsız olarak tedbire devam edilmesi mümkün olmamalıdır. Biz tedbirin kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi.

MAHKEME TEDBİRİN DEVAMINA KARAR VERDİ

Mahkeme, bir kısım davalılar avukatı tarafından tedbirin kaldırılması yönündeki talebin reddine karar verdi. Mahkeme, davalı tarafın kararla ilgili olarak İstinaf Mahkemesi'ne itiraz hakkının da bulunduğunu kararında belirtti. Vatikan Ankara Büyükelçiliği'nin feri müdahillik talebinin ise ön inceleme aşamasında değerlendirilmesine karar verdi.

"BEKLEDİĞİMİZ KARAR BUYDU"

Duruşma çıkışında açıklama yapan Sent Antuan Kilisesi ve Vatikan Ankara Büyükelçiliği'nin avukatı Afşin Hatipoğlu, şunları söyledi:

"Üç yıl önce açtığımız davanın, bugün tedbirin devam edip etmemesiyle ilgili duruşma yapıldı. Tedbir kararının devamına karar verildi. Tedbir kararının devamı neticesinde ana davaya devam ediliyor. Şu anda dava yargılama aşamasında. Sonucun ne olacağını hep birlikte izleyip göreceğiz. Şu an için davacı taraf olarak bizim lehimize bir karar söz konusu. Beklediğimiz karar da buydu, hukuk da bunu gösteriyordu. Sent Antuan Kilisesi bu manada davada haklı olduğunu, bir adım daha önde olduğunu göstermiş oldu. Karar yine yüce mahkememizin. Biz takip etmeye devam edeceğiz. Bugün itibariyle tedbirin devamına karar verildi. Bu kararla birlikte artık taşınmazlarımız, sağlam bir şekilde hukuki güvence altında. Vatikan'ın da avukatıyım ben aynı zamanda. Onların adına da müdahillik dilekçesi verdik. Vatikan da şu anda davaya dahil olmak için talepte bulundu. Mahkeme de onu inceleyip karar verecek."

Kaynak: DHA

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