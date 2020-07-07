'İstanbul Senin Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması' sonuçlandı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Haliç'in tarihi ve doğal güzelliklerinin yaşatılabilmesi amacıyla, katılımcı bir anlayışla düzenlenen 'İstanbul Senin Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması' sonuçlandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarışmanın neticelendiğini sosyal medya hesaplarından, 'Oldu bitti ile değil; katılımla, öneriyle, yarışmayla projeleri oluşturuyoruz' ifadeleriyle paylaştı. Daha ulaşılabilir ve yeşil bir Haliç hedefleyen İBB, bölgenin sahip olduğu değerleri öne çıkaracak tasarımların hayata geçirilmesini amaçlıyor.

YARIŞMAYA 110 PROJE KATILDI

İBB Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından 20 Ocak'ta ilanına çıkılan yarışmada, İstanbul Stratejik Planı'nın 8 ana teması olan; ulaşılabilir, çevreye duyarlı, üreten, paylaşan, finansal sürdürülebilirlik ile eşsiz mirasa sahip, yaşayan, katılımcı ve yenilikçi İstanbul temaları ön planda tutuldu. Toplam 110 projenin katıldığı yarışmanın ilk etabında 42 proje ön elemeyi geçerek finalde yarışmaya hak kazandı.

YEŞİL VE ULAŞILABİLİR HALİÇ

Final yarışmasında, Haliç bölgesi 7 alana ayrıldı ve her alan için 6 ekip projeler üretti. Tasarımlar, alanında uzman şehir plancısı, mimar ve peyzaj mimarlarından oluşan jüri üyelerince büyük bir titizlikle incelendi. Başkanlığını Mimar ve Şehir Palancısı Zekai Görgülü'nün yaptığı jüri, değerlendirmesinde Haliç bölgesinin tarihi kimliğini yansıtacak, yeşil ve ulaşılabilirlik kriterlerini ön planda tuttu. Tüm projelerin tek tek değerlendirilmesi sonucunda, belirlenen her 7 bölge için birinci, ikinci, üçüncü ve mansiyon ödülünü almaya hak kazanan tasarımlar belirlendi. Projeler, 11 Temmuz'da düzenlenecek kolokyumda, bilim insanları tarafından değerlendirilecek. Aynı günün akşamında ise ödüller verilecek.

'İstanbul Senin Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması'nda ödül almaya hak kazanan projeler, 3-9 Temmuz tarihleri arasında Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde sergilenecek.

Kaynak: Bültenler