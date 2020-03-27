İSTANBUL Semt pazarlarında ek genelge sonrası denetimler sıkılaştırıldı
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İçişleri Bakanlığı, Bahçelievler, Zabıta, Güncel

İSTANBUL Semt pazarlarında ek genelge sonrası denetimler sıkılaştırıldı

Semt pazarlarında ek genelge sonrası denetimler sıkılaştırıldıBurçak BOZKUŞ-Doğan GÜNDOĞDU/- BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ, ARTIK TEMEL GIDA VE TEMİZLİK GİBİ ZARURİ OLMAYAN ÜRÜNLERİN DIŞINDA SATIŞIN YASAK OLDUĞU PAZARLARDA DENETLEMELERDE BULUNDU.

27.03.2020 14:57 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:03

Semt pazarlarında ek genelge sonrası denetimler sıkılaştırıldı

Burçak BOZKUŞ-Doğan GÜNDOĞDU/- BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ, ARTIK TEMEL GIDA VE TEMİZLİK GİBİ ZARURİ OLMAYAN ÜRÜNLERİN DIŞINDA SATIŞIN YASAK OLDUĞU PAZARLARDA DENETLEMELERDE BULUNDU. Pazar tezgahları arası en az 3 metre olacak şekilde düzenlenirken, esnaf ambalajsız satılan sebze meyvelerin poşetlenerek satılması konusunda uyarıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın Koronavirüs Salgını ile Mücadele Kapsamında pazar satış yerleri ile yayınladığı ek genelge kapsamında vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda ve temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak, vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmemesi ve her bir tezgah arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde düzenlenmesinin ardından ilçelerde denetimler arttı. Bahçelievler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Zafer Mahallesi ve Kocasinan Mahallesi'nde bulunan pazarlara denetim gerçekleştirdi. Pazarda bulunan tezgahlardaki mesafelerin 3 metre olması sağlandı kurallara uymayan satıcılar ekipler tarafından uyarıldı. Zabıta ekipleri aynı zamanda pazar esnafına eldiven ve maske kullanmaları gerektiğini hatırlattı. Maskesi ve eldiveni olmayan bazı satıcılara ekipler tarafından maske ve eldiven verildi.

'ELİMİZDEN GELDİĞİ KADAR KURALLARA UYMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Pazar esnaflarından Ethem Yaşar, tüm esnafın mümkün olduğunca kurallara uyduğunu belirtti. Yaşar, 'Elimizden geldiği kadarıyla kurallara uymaya çalışıyoruz. Müşterilerimizi de üzüp kırmamak için elimizden geldiği kadar uğraşıyoruz. Tabii bazı müşteriler tepki veriyor. Şu an da seçme yasak ama müşteriler bunu anlamak istemiyor. 'Seçmezsem almam' diyenler var. İşin bu yönü de var tabii ama bizler yine de elimizden geldiği kadar kurallara uymaya çalışıyoruz. Eldivenimizi maskemizi takıyoruz. Mesela sebzeleri torbaya koyalım dedik ama öyle de müşteri kabul etmedi. Birer kiloluk torbalara koyup hazırlamak istedik ama yerli müşterimiz itiraz etti. Malı görmeyince çürük olup olmadığından emin olamıyor. Müşteri üstü kapalı pazarlara gitmeye korkuyor. Haklılar. Herkes kurallara uymuyor. Buralar biraz daha açık pazarlar olduğu için satışlarımız iyi gidiyor. Tezgahlarımızın arası da bayağı bir açık. Hepimiz kurallara riayet etmeye çalışıyoruz? dedi.

İSTANBUL Semt pazarlarında ek genelge sonrası denetimler sıkılaştırıldı

Kaynak: DHA

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İSTANBUL Semt pazarlarında ek genelge sonrası denetimler sıkılaştırıldı

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