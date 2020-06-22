İSTANBUL Semt pazarında maske takmayanları zabıta ekipleri uyardı Semt pazarında maske takmayanları zabıta ekipleri uyardıUğur Samet AVCI/İSTANBUL, (DHA)- İstanbul'da 17 Haziran'dan itibaren başlayan maske takma zorunluluğu kapsamında Silivri'de de maske denetimi yapıldı.

Semt pazarında maske takmayanları zabıta ekipleri uyardı

Uğur Samet AVCI/İSTANBUL, (DHA)- İstanbul'da 17 Haziran'dan itibaren başlayan maske takma zorunluluğu kapsamında Silivri'de de maske denetimi yapıldı.Silivri'de kurulan semt pazarında da zabıta ekipleri gün boyu vatandaşların kurallara uyup uymadığını denetledi. Maske takmayan ve yanlış takan vatandaşlara ise uyarılarda bulunuldu.

İstanbul Valiliği, koronavirüsle mücadele kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirdi. Silivri Belediyesi Zabıta ekipleri de ilçe semt pazarında maskeleri doğru kullanmaları konusunda vatandaşları ve pazarcı esnafına uyarılarda bulundu.Semt pazarında vatandaşların kurallara uyduğu gözlenirken, bazı vatandaşların ise maskelerini çenesinin altında kullanması dikkat çekti.Vatandaşlar semt pazarına maske kontrolü yapılarak alındı.

Kaynak: DHA