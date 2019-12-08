İstanbul semalarından 11 ayda 96 milyon yolcu geçti

08.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 08.12.2019 14:02

Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ile İstanbul Havalimanı'ndan ocak-kasım aylarında seyahat eden yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 235 bin 632 arttı.