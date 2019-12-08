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İstanbul semalarından 11 ayda 96 milyon yolcu geçti

Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ile İstanbul Havalimanı'ndan ocak-kasım aylarında seyahat eden yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 235 bin 632 arttı.

08.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 08.12.2019 14:02
İstanbul semalarından 11 ayda 96 milyon yolcu geçti

Atatürk Havalimanı, Uluslararası Havalimanı ile Havalimanı'ndan ocak-kasım aylarında seyahat eden yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 235 bin 632 arttı.

Kaynak: Dunya.com

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