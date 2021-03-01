İstanbul semalarında meteor heyecanı
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İstanbul semalarında meteor heyecanı

01.03.2021 09:34 | Son Güncelleme: 01.03.2021 09:47
İstanbul semalarında meteor heyecanı

Türkiye'de son günlerde daha çok doğu illerinde görülen meteor bu kez İstanbul semalarında görüldü.

Türkiye'de son günlerde daha çok doğu illerinde görülen meteor bu kez İstanbul semalarında görüldü. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüler heyecanlı anlar yaşattı.

Türkiye'nin doğu illerinde görülen meteor olayları heyecanlı anlar yaşatıyor. Meteor bu kez İstanbul'dan görüldü. Birçok vatandaş sosyal medya aracılığıyla gökyüzünde yeşil renkli bir cisim gördüğünü paylaştı. Görüntülerde hızla giden cismin bir süre sonra kaybolduğu görüldü. Meteorların doğu illerinden sonra İstanbul'da da görülmesi hem bilim camiasını hem de vatandaşları heyecanlandırdı. - İSTANBUL

İstanbul semalarında meteor heyecanı
İstanbul semalarında meteor heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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