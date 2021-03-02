İstanbul semalarında görüntülenen cismin gök taşı olduğu iddiası
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İstanbul semalarında görüntülenen cismin gök taşı olduğu iddiası

02.03.2021 14:43 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:09
İstanbul semalarında görüntülenen cismin gök taşı olduğu iddiası

Türkiye'de son günlerde daha çok doğu illerinde görülen meteorun bu kez de İstanbul semalarında görüldüğü iddia edildi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntüleri inceleyen Doç. Dr. Hasan Hüseyin Esenoğlu, İstanbul'da pazar günü görüntülenen ışık saçan cismin gök taşı (meteor) olduğunu belirtti.

Ülkemizin doğu illerinde görülen meteor olayları heyecanlı anlar yaşatırken meteorun son olarak İstanbul'da görüldüğü ileri sürüldü. Birçok vatandaş, sosyal medya aracılığıyla gökyüzünde yeşil renkli bir cisim gördüğünü iddia etti. İddiaya konu olan görüntülerde ise hızla giden cismin bir süre sonra kayboluyor.

Hem bilim camiasını hem de vatandaşları heyecanlandıran görüntüler üzerinde incelemede bulunan İstanbul Üniversitesi (İÜ) Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Astrofizik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Hüseyin Esenoğlu, İstanbul'da pazar günü görüntülenen ışık saçan cismin gök taşı (meteor) olduğunu belirtti.

Esenoğlu, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"İstanbul'da pazar akşamı güneşin batmaya yakın bir saatte gökyüzünün henüz kararmamış, mavi, batı ufkunda batmakta olan güneşin kırmızı rengi ve epey bir miktarda da siyah bulutların kapladığı bir atmosferde yaklaşık güneyden kuzeybatı yönünde alev topu parlaklığı tipik bir gök taşı düşmesidir. Olay Maltepe'den gök taşının hareket yönünde bakıldığından yeterince süre gökyüzünde izlenebilmiştir. Gökyüzü bir miktar aydınlık olduğu halde gök taşı epey parlak gözükmüştür. Hava tamamen karanlık olsaydı çok daha parlak ve iz bırakacak şekilde görülecekti. Gök taşının yere nispeten paralel gitmesi ve yüksek hızıyla birlikte İstanbul'da görüldüğü halde muhtemelen Trakya bölgesi, Bulgaristan veya Karadeniz'e kadar şehirlerarası veya ülkeler arası uzun bir menzil ile düşmesi olasıdır."

''İSTANBUL'DA GÖRÜLEN GÖK TAŞI DİĞERLERİNDEN FARKLI''

Normalde gök taşlarının mercimek küçüklüğünde olduğunu vurgulayan Esenoğlu, "Ama bu gök taşı biraz daha büyük ve farklı kimyasının ısınmayla tepkime göstererek içten yanmasıyla parlaklık artışı da göstermiş olabilir. İstanbul'da görüntülenen gök taşının oluşum nedeni kuyruklu yıldızdan değil, güneş sisteminden oluşan ufak bir gök taşıdır." dedi. Esenoğlu, İstanbul'dan bir gün önce de Trabzon çevresinde bir gök taşının düşüşünün görüntülendiğini dile getirerek, Trabzon ile İstanbul'da görüntülenen gök taşı olayının farklı olduğunu ve dünyaya bir gün arayla birden fazla gök taşının düşmüş olabileceğini kaydetti.

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İstanbul semalarında görüntülenen cismin gök taşı olduğu iddiası
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Türkiye'de son günlerde daha çok doğu illerinde görülen meteorun bu kez de İstanbul semalarında görüldüğü iddia edildi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntüleri inceleyen Doç. Dr. Esenoğlu, İstanbul'da semalarında ışık saçan cismin gök taşı olduğunu doğruladı

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