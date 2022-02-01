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İstanbul semalarında görülen göktaşı böyle kaydedildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul semalarında görülen göktaşı böyle kaydedildi İstanbul semalarında dün gece görülen göktaşı, araç kamerasında yansıdı.

İstanbul semalarında görülen göktaşı böyle kaydedildi

İSTANBUL - İstanbul semalarında dün gece görülen göktaşı, araç kamerasında yansıdı.

İstanbul'da semalarında gece saatlerinde yeşil ışık huzmesi gören vatandaşlar, şaşkınlığını gizleyemedi. Işık huzmesinin göktaşı olduğu anlaşıldı. O anlar bir araç kamerasına da yansıdı. Görüntülerde gökyüzünden hızla inen yeşil bir ışık göze çarpıyor.

İstanbul semalarında görülen göktaşı böyle kaydedildi

İstanbul semalarında görülen göktaşı böyle kaydedildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İstanbul, Tragger, 3. Sayfa, Haber

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