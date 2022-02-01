İstanbul semalarında görülen göktaşı böyle kaydedildi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul semalarında görülen göktaşı böyle kaydedildi İstanbul semalarında dün gece görülen göktaşı, araç kamerasında yansıdı.
İstanbul semalarında görülen göktaşı böyle kaydedildi
İSTANBUL - İstanbul semalarında dün gece görülen göktaşı, araç kamerasında yansıdı.
İstanbul'da semalarında gece saatlerinde yeşil ışık huzmesi gören vatandaşlar, şaşkınlığını gizleyemedi. Işık huzmesinin göktaşı olduğu anlaşıldı. O anlar bir araç kamerasına da yansıdı. Görüntülerde gökyüzünden hızla inen yeşil bir ışık göze çarpıyor.