İstanbul semaları rengarenk oldu
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İstanbul semaları rengarenk oldu

29.12.2020 09:15 | Son Güncelleme: 29.12.2020 09:26

İstanbul'da akşam saatlerinde yer yer etkili olan yağış gün batımı ile birlikte gökkuşağının oluşmasına neden oldu.

İstanbul'da akşam saatlerinde yer yer etkili olan yağış gün batımı ile birlikte gökkuşağının oluşmasına neden oldu. Büyükçekmece semaları adeta renk cümbüşü yaşandığı anlar havadan görüntülendi.

Barajlarda su seviyelerinin azalmasıyla gözler yağacak yağmurlara çevrilirken, İstanbul'da yağmur sonrası gökkuşağı sürprizi yaşandı. Gün batımına yakın oluşan gökkuşağı izleyenleri kendine hayran bırakırken ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Havadan çekilen görüntülerde Büyükçekmece semalarında gözüken gökkuşağı adeta masal filmlerini anımsattı. Gün batımı ile birlikte diğerlerinden daha belirgin halde İstanbul semalarını süsleyen gökkuşağı izleyenleri mest etti. Bazı vatandaşlar o anları cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı. Gökkuşağı yaklaşık 15 dakika görüldükten sonra gözden kayboldu.

-İHA-

İstanbul semaları rengarenk oldu
İstanbul semaları rengarenk oldu
İstanbul semaları rengarenk oldu
İstanbul semaları rengarenk oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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