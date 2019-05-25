İSTANBUL-ŞEHİT POLİS SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İSTANBUL-ŞEHİT POLİS SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

(Tür: İstanbul)

İSTANBUL-ŞEHİT POLİS SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

(Tür: İstanbul)

Kaynak: DHA
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