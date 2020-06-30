İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı
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İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı

İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

30.06.2020 09:07 | Son Güncelleme: 30.06.2020 09:11

İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Karar'a göre, kurucu vakfına kayyım atanan ve garantör üniversitesi tarafından yapılan denetimler sonucunda mevcut mal varlığıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceği tespit edilen ve bu durumu da Yükseköğretim Kurulunca onaylanan İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı.

(İHA)

İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı

Kaynak: İHA

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