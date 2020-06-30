İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı mı? İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni neden kaldırıldı?
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İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı mı? İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni neden kaldırıldı?

Uzun süredir arazi tahsisi iddiaları ile gündemde olan İstanbul Şehir Üniversitesi, bu kez de faaliyet izni nedeniyle gündem oldu. Peki, İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı mı? İşte merak edilen İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni neden kaldırıldı, sorusunun yanıtı.

İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı mı? İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni neden kaldırıldı?
30.06.2020 08:40 | Son Güncelleme: 30.06.2020 08:48

İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Gelişme sonrası İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni neden kaldırıldı ve İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı mı gibi soruların yanıtları araştırıldı.

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KONUSUNDA NELER YAŞANMIŞTI?

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Mimarlar Odası'nın, Şehir Üniversitesi'ne bağlı İstanbul Kartal'daki eski TEKEL arazisinin devriyle ilgili açtığı davalar zincirinde son olarak Danıştay, bedelsiz arazi devri gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı almıştı. Üniversitenin bu araziyi ipotek gösterip Halkbank'tan kredi almış olması nedeniyle Halkbank, Danıştay'ın kararına da dayanarak önce üniversitenin kredi teminatlarını durdurdu sonra da tüm bankalardaki varlıklarına tedbir koymuştu.

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ'NİN FAALİYET İZNİ KALDIRILDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Karar'a göre, kurucu vakfına kayyım atanan ve garantör üniversitesi tarafından yapılan denetimler sonucunda mevcut mal varlığıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceği tespit edilen ve bu durumu da Yükseköğretim Kurulunca onaylanan İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı.

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