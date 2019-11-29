İSTANBUL ŞEHİR HATLARI VE İDO'NUN BAZI SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ (2)
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İSTANBUL ŞEHİR HATLARI VE İDO'NUN BAZI SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ (2)

İSTANBUL ŞEHİR HATLARI VE İDO'NUN BAZI SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ İSTANBUL Şehir Hatları"nın Beşiktaş -Adalar arasında yapılacak olan 07.30 seferi ile İDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

29.11.2019 09:34 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:34
İSTANBUL ŞEHİR HATLARI VE İDO'NUN BAZI SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ (2)

ŞEHİR HATLARI VE İDO'NUN BAZI SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

 

İSTANBUL Şehir Hatları"nın -Adalar arasında yapılacak olan 07.30 seferi ile İDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

 

İPTAL EDİLEN SEFERLER:

 

İstanbul Şehir Hatları'nın 07.30'da yapılacak olan Beşiktaş - Adalar Seferi

 

Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07.30 - 08.20

 

Bostancı-Beşiktaş 07.40 - 08.10

 

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 - 10.40

 

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50 - 09.50

 

Bursa-Büyükçekmece 08.00 - 09.40


Kaynak: DHA
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