İstanbul Şehir Hatları'nda sefer iptalleri

27.02.2020 07:18 | Son Güncelleme: 27.02.2020 07:18

İstanbul ve Marmara'da etkisini hissettiren lodos nedeniyle Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayan seferler şöyle:

"07.00 Büyükada-Bostancı, 07.05 Bostancı-Büyükada, 06.55 Bostancı-Karaköy-Kabataş, 06.35 Kabataş-Eminönü-Kadıköy-Adalar-Bostancı."

Kaynak: AA