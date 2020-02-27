İstanbul Şehir Hatları'nda sefer iptalleri
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İstanbul Şehir Hatları'nda sefer iptalleri

İstanbul ve Marmara'da etkisini hissettiren lodos nedeniyle Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

27.02.2020 07:18 | Son Güncelleme: 27.02.2020 07:18
İstanbul Şehir Hatları'nda sefer iptalleri

ve 'da etkisini hissettiren lodos nedeniyle Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayan seferler şöyle:

"07.00 Büyükada-Bostancı, 07.05 Bostancı-Büyükada, 06.55 Bostancı-Karaköy-Kabataş, 06.35 Kabataş-Eminönü-Kadıköy-Adalar-Bostancı."

Kaynak: AA

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