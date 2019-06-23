İstanbul seçimlerinin ardından adaylar ve liderlerin ilk yorumları ne oldu?

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde sandıkların yüzde 99.4'ü açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Millet ittifakı adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 54.03 ile önde. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın oy oranı ise yüzde 45.09.

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