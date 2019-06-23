İstanbul seçimlerinde kara yollarında trafik durumu

İstanbul seçimlerinde kara yollarında trafik durumu

23 Haziran seçimleri için İstanbulluların Türkiye'nin farklı köşelerinden yollara dökülmesi ile Pazar günü kara yollarındaki durum da önem kazandı. Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İstanbul seçimlerinde kara yollarında trafik durumu

23 Haziran seçimleri için İstanbulluların Türkiye'nin farklı köşelerinden yollara dökülmesi ile pazar günü kara yollarındaki durum da önem kazandı.

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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