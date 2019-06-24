İstanbul seçim sonuçları: Evdeki hesap neden çarşıya uymadı?

8,8 milyon kullanılan oy ile yüzde 84,4'lük bir katılım oranının söz konusu olduğu İstanbul seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı olan Ekrem İmamoğlu oyların 4,6 milyonunu alarak %54,03'lük bir oranla İstanbul'un yeni büyükşehir belediye başkanı oldu.

Böylelikle, bir önceki seçimlerde rakibiyle arasında yüzde 0,16'lık bir fark olan İmamoğlu, bu seçimlerdeki farkı yüzde 9'a çıkarmış oldu. Euronews.com'da Görüntüle