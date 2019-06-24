İstanbul seçim sonuçları: Evdeki hesap neden çarşıya uymadı?
8,8 milyon kullanılan oy ile yüzde 84,4’lük bir katılım oranının söz konusu olduğu İstanbul seçimlerinde Millet İttifakı’nın adayı olan Ekrem İmamoğlu oyların 4,6 milyonunu alarak %54,03’lük bir oranla İstanbul’un yeni büyükşehir belediye başkanı oldu.
8,8 milyon kullanılan oy ile yüzde 84,4'lük bir katılım oranının söz konusu olduğu İstanbul seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı olan Ekrem İmamoğlu oyların 4,6 milyonunu alarak %54,03'lük bir oranla İstanbul'un yeni büyükşehir belediye başkanı oldu.
Böylelikle, bir önceki seçimlerde rakibiyle arasında yüzde 0,16'lık bir fark olan İmamoğlu, bu seçimlerdeki farkı yüzde 9'a çıkarmış oldu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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