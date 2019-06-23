İstanbul Seçim Sonuçları: Beka Söylemi Kürtleri Küstürdü mü?
AK Parti’nin seçimlere sayılı gün kala Kürt seçmeninin oylarını alma çabaları çok fazla tartışmaya konu olmuştu. Keza, Kürt seçmen İstanbul’da yaşayan 10,5 milyon kayıtlı seçmenin ortalam yüzde 15’ini oluşturuyor.
23 Haziran'da İstanbul'da tekrarlanan büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı olan rakibi Binali Yıldırım ile daha önceki seçimlerde arasındaki 13 bin oy farkını 777 bine çıkararak İstanbul'un yeni belediye başkanı oldu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmamoğlu'nun seçimi kazanmasına ilişkin olarak Twitter hesabından İmamoğlu'na yönelik olarak bir tebrik mesajı paylaştı. Erdoğan, 'Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir', dedi. Yıldırım da AK Parti İl Başkanlığı'ndaki canlı yayında rakibini tebrik etti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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