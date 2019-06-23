İstanbul seçim sonuçları: 23 Haziran İstanbul seçiminde son durum ne?

İstanbul seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 23 Haziran İstanbul yenileme seçimi sabah 08.00'da başladı. Seçmenler, beş yıl boyunca görev yapacak Büyükşehir Belediye Başkanını seçecek. Vatandaşlar, oy kullandıktan sonra İstanbul seçim sonuçları için beklemeye başlayacak. 23 Haziran Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları son durum ne?

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

Seçim yasaklarının kalkması ile birlikte özel olarak hazırladığımız İstanbul seçim sonuçları sayfasından anlık olarak tüm gelişmeleri sizlere aktaracağız. Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ve tüm adayların oy oranları, karşılaştırmalı seçim sonuçları, 39 ilçeye göre adayların oy durumuna aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

23 HAZİRAN İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

İstanbul seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? Saat 17:00'de oy verme işlemleri bitecek ve seçmenin tercihi belli olacak. Oy sayımı işlemlerinin ardından Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırmasıyla 23 Haziran seçim sonuçları ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu son dakika oy oranları belli olacak. YSK seçim yasaklarının kalkması için tam olarak verilen bir zaman, bir saat vermedi.