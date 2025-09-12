İstanbul SARIYER su kesintisi! 12-13 Eylül İSKİ Sarıyer su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Sarıyer su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 12 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 12 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

SARIYER SU KESİNTİSİ

İstanbul SARIYER su kesintisi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: MADEN MAH.

Arıza Açıklaması: BEDAŞ ENERJI KESİNTİSİ

Başlama Tarihi: 12.09.2025 10:34:53

Tahmini Bitiş Tarihi: 12.09.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185