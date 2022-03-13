İSTANBUL SARIYER'DE KARDA KAYAN ARAÇ ÖNÜNDEKİ ARACA ÇARPTI: 1 YARALI

SARIYER'DE kar yağışı etkili olmaya devam ederken, kayganlaşan yollarda peş peşe kazalar yaşandı. Maslak'ta kayarak kontrolden çıkan bir otomobil önünde seyir halinde bulunan başka bir otomobile çarptı. Çarpışan her iki otomobil sürüklenerek kaldırıma vurdu. Otomobillerden biri kaldırıma vurarak takla attı. Otomobil içinde sıkışan bir kişiyi itfaiye yaralı olarak kurtardı.

Kaza saat 18.00 sıralarında Maslak Mahallesi, Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre karla kaplı yolda hız yapan Celal Coşkun'un kullandığı 34 SR 1546 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kaymaya başladı. Kontrolden çıkan otomobil hemen önünde seyir halindeki Ömer Yıldız'ın kullandığı 34 FL 1895 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile her iki otomobil sürüklenmeye başladı. Kaldırıma çarpan otomobillerden biri takla atarken diğeri de kaldırıma vurarak durdu.

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Demirören Haber Ajansı / Güncel