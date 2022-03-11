İSTANBUL-SARIYER'DE İETT OTOBÜSLERİNİN KARIŞTIĞI KAZA KAMERADA; 4 YARALI - Haberler

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İSTANBUL-SARIYER'DE İETT OTOBÜSLERİNİN KARIŞTIĞI KAZA KAMERADA; 4 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SARIYER'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İETT'ye ait iki otobüs kafa kafaya çarpıştı.

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - SARIYER'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İett'ye ait iki otobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi hafif yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 22.00 sıralarında Büyükdere Mahallesi Piyasa Caddesi'nde meydana geldi. Sarıyer istikametine doğru seyir halindeki İett'ye bağlı otobüs, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Bir süre kayan otobüs karşı şeritten gelen İETT otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi hafif yaralandı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Otobüslerin çarpışma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki otobüsün kayması ve karşı şeritten gelen otobüse çarpma anı görüldü.

İSTANBUL-SARIYER'DE İETT OTOBÜSLERİNİN KARIŞTIĞI KAZA KAMERADA; 4 YARALI

İSTANBUL-SARIYER'DE İETT OTOBÜSLERİNİN KARIŞTIĞI KAZA KAMERADA; 4 YARALI

İSTANBUL-SARIYER'DE İETT OTOBÜSLERİNİN KARIŞTIĞI KAZA KAMERADA; 4 YARALI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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