Sarıyer'de gecekondunun çatısında yangın çıktı, mahalleli hortumla su sıkarak söndürmeye çalıştı
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Sarıyer'de gecekondunun çatısında yangın çıktı, mahalleli hortumla su sıkarak söndürmeye çalıştı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SARIYER'DE gecekondunun çatısında çıkan yangını mahalle sakinleri hortumla su sıkarak söndürmeye çalıştı.

SARIYER'DE gecekondunun çatısında çıkan yangını mahalle sakinleri hortumla su sıkarak söndürmeye çalıştı. Yangın itfaiye ekiplerinin gelmesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. 

Yangın, saat 18.00 sıralarında Rumeli Hisarı Mahallesi, 4. Sokak'ta bulunan tek katlı bir gecekondunun çatısında çıktı. Yangına ilk müdahaleyi mahalle sakinleri hortumla su sıkarak yapmaya çalıştı. Bu sırada ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan gecekonduya müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri yangını seyretmek için toplanan kalabalığı dağıtmakta güçlük yaşadı.Hortumla su sıkarak yangına müdahale etmeye çalışan Tarık Bulama; "Oyun oynuyorduk, yangın var dediler yardımcı olmak için gittik, elimizden geleni yapmaya çalıştık. Sağ olsun bir abla yukarıdan bizi suladı. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz ama ilk koşanlardanız" şeklinde konuştu.Semiha Özmen ise yaşananları, "Ben şu arkadaki evde oturuyorum, yakınım. Önce bir patlama sesi geldi, sonra çığlık sesleri gelmeye başladı. Dışarı çıkıp baktığımda mahalleyi duman sarmıştı. Sonrasında itfaiyeyi aradık, itfaiye geldi. Komşumuz balkondan müdahale etmeye çalışmış ama yeterli olmamış. Onun da yüzü yanmış müdahale ederken" şeklinde anlattı.Yangın itfaiye tarafından söndürülürdü. 

 


- İstanbul
Sarıyer'de gecekondunun çatısında yangın çıktı, mahalleli hortumla su sıkarak söndürmeye çalıştı
Sarıyer'de gecekondunun çatısında yangın çıktı, mahalleli hortumla su sıkarak söndürmeye çalıştı
Sarıyer'de gecekondunun çatısında yangın çıktı, mahalleli hortumla su sıkarak söndürmeye çalıştı
Sarıyer'de gecekondunun çatısında yangın çıktı, mahalleli hortumla su sıkarak söndürmeye çalıştı
Sarıyer'de gecekondunun çatısında yangın çıktı, mahalleli hortumla su sıkarak söndürmeye çalıştı
Sarıyer'de gecekondunun çatısında yangın çıktı, mahalleli hortumla su sıkarak söndürmeye çalıştı
Sarıyer'de gecekondunun çatısında yangın çıktı, mahalleli hortumla su sıkarak söndürmeye çalıştı
Sarıyer'de gecekondunun çatısında yangın çıktı, mahalleli hortumla su sıkarak söndürmeye çalıştı
Sarıyer'de gecekondunun çatısında yangın çıktı, mahalleli hortumla su sıkarak söndürmeye çalıştı
Sarıyer'de gecekondunun çatısında yangın çıktı, mahalleli hortumla su sıkarak söndürmeye çalıştı
Sarıyer'de gecekondunun çatısında yangın çıktı, mahalleli hortumla su sıkarak söndürmeye çalıştı
Sarıyer'de gecekondunun çatısında yangın çıktı, mahalleli hortumla su sıkarak söndürmeye çalıştı
Sarıyer'de gecekondunun çatısında yangın çıktı, mahalleli hortumla su sıkarak söndürmeye çalıştı
Sarıyer'de gecekondunun çatısında yangın çıktı, mahalleli hortumla su sıkarak söndürmeye çalıştı
Sarıyer'de gecekondunun çatısında yangın çıktı, mahalleli hortumla su sıkarak söndürmeye çalıştı
Sarıyer'de gecekondunun çatısında yangın çıktı, mahalleli hortumla su sıkarak söndürmeye çalıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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