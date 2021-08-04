İSTANBUL-SARIYER'DE EĞLENCE MEKANINDA SİLAHLA ÖLDÜRDÜKLERİ KİŞİYİ BÖYLE TAŞIDILAR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İSTANBUL-SARIYER'DE EĞLENCE MEKANINDA SİLAHLA ÖLDÜRDÜKLERİ KİŞİYİ BÖYLE TAŞIDILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SARIYER'DE eğlence mekanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 20 yaşındaki Nuh Koç darbedildikten sonra silahla vurularak öldürüldü.

SARIYER'DE eğlence mekanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 20 yaşındaki Nuh Koç darbedildikten sonra silahla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alınırken, Koç'un öldürüldükten sonra taşındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 31 Temmuz Cumartesi günü sabah 06.20 sıralarında Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. Eğlence mekanına gelen grupla, önceden aralarında husumet bulunan garson Metin Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Burada 5 kişi darbedilirken, 20 yaşındaki Nuh Koç silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardından öldürülen Koç, mekan sahipleri ve çalışanları tarafından Kağıthane Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Olaya karıştığı tespit edilen M.A. (66), A.A. (44), U.A. (36), M.Y. (44), R.K. (40), Ş.H.D. (42), M.V.Ç. (34) isimli şüpheliler aynı gün, M.K. (20) ve Koç'u silahla öldürdüğü belirlenen mekan sahibinin oğlu Kadir.A. (38) geçen pazartesi yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri eğlence mekanında yaptığı incelemelerde kan izlerinin temizlenmeye çalıştığını ve iş yerine ait güvenlik kamera kayıt cihazının söküldüğünü tespit etti. Yine polis ekipleri öldürülen Nuh Koç'un olayın ardından iş yerinden 15 metre uzakta bir noktaya taşındığını belirledi. Olayda kullanılan silahta öldürülen gencin yanında bulundu. Taşınma anları ise bir başka iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan 9 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL-SARIYER'DE EĞLENCE MEKANINDA SİLAHLA ÖLDÜRDÜKLERİ KİŞİYİ BÖYLE TAŞIDILAR
İSTANBUL-SARIYER'DE EĞLENCE MEKANINDA SİLAHLA ÖLDÜRDÜKLERİ KİŞİYİ BÖYLE TAŞIDILAR
İSTANBUL-SARIYER'DE EĞLENCE MEKANINDA SİLAHLA ÖLDÜRDÜKLERİ KİŞİYİ BÖYLE TAŞIDILAR
İSTANBUL-SARIYER'DE EĞLENCE MEKANINDA SİLAHLA ÖLDÜRDÜKLERİ KİŞİYİ BÖYLE TAŞIDILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Sarıyer'de eğlence mekanında silahla öldürdükleri kişiyi böyle taşıdılar
Sarıyer'de eğlence mekanında silahla öldürdükleri kişiyi böyle taşıdılar
Son dakika haber! Uyuşturucudan gözaltına alındı, sosyal medyadan polisi tehdit etti
Son dakika haber! Uyuşturucudan gözaltına alındı, sosyal medyadan polisi tehdit etti
Son dakika haber! KAHRAMANMARAŞ - Buzdolabındaki bozulmuş etler polisi harekete geçirdi
Son dakika haber! KAHRAMANMARAŞ - Buzdolabındaki bozulmuş etler polisi harekete geçirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Haydar Aliyev Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Hande Erçel Haluk Levent Demet Akalın
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Burak Elmas Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İSTANBUL-SARIYER'DE EĞLENCE MEKANINDA SİLAHLA ÖLDÜRDÜKLERİ KİŞİYİ BÖYLE TAŞIDILAR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 15:53:01. #1.14#

title