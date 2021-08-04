İSTANBUL-SARIYER'DE EĞLENCE MEKANINDA SİLAHLA ÖLDÜRDÜKLERİ KİŞİYİ BÖYLE TAŞIDILAR

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SARIYER'DE eğlence mekanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 20 yaşındaki Nuh Koç darbedildikten sonra silahla vurularak öldürüldü.

SARIYER'DE eğlence mekanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 20 yaşındaki Nuh Koç darbedildikten sonra silahla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alınırken, Koç'un öldürüldükten sonra taşındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 31 Temmuz Cumartesi günü sabah 06.20 sıralarında Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. Eğlence mekanına gelen grupla, önceden aralarında husumet bulunan garson Metin Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Burada 5 kişi darbedilirken, 20 yaşındaki Nuh Koç silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardından öldürülen Koç, mekan sahipleri ve çalışanları tarafından Kağıthane Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Olaya karıştığı tespit edilen M.A. (66), A.A. (44), U.A. (36), M.Y. (44), R.K. (40), Ş.H.D. (42), M.V.Ç. (34) isimli şüpheliler aynı gün, M.K. (20) ve Koç'u silahla öldürdüğü belirlenen mekan sahibinin oğlu Kadir.A. (38) geçen pazartesi yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri eğlence mekanında yaptığı incelemelerde kan izlerinin temizlenmeye çalıştığını ve iş yerine ait güvenlik kamera kayıt cihazının söküldüğünü tespit etti. Yine polis ekipleri öldürülen Nuh Koç'un olayın ardından iş yerinden 15 metre uzakta bir noktaya taşındığını belirledi. Olayda kullanılan silahta öldürülen gencin yanında bulundu. Taşınma anları ise bir başka iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan 9 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı