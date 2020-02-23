: İstanbul sancaktepeliler hamsiye doydu: 5 ton hamsi tüketildi

23.02.2020 19:27 | Son Güncelleme: 23.02.2020 19:30

Sancaktepeliler hamsiye doydu: 5 ton hamsi tüketildi

Doğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL, (DHA) - SANCAKTEPE Belediyesi tarafından düzenlenen, hamsi festivali renkli görüntülere sahne olurken, festivalde 5 ton hamsi tüketildi. Vatandaşlar hamsiye doyarken Başkan Şeyma Döğücü, 'Bugün akşama kadar burada hamsi yiyeceğiz, kemençe dinleyeceğiz, aşıkların atışmalarına şahit olacağız. Sancaktepe'de bugün Trabzon var' dedi.

Sancaktepe Belediyesi ve Sancaktepe Trabzonlular Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği hamsi festivaline vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, festival renkli görüntülere sahne oldu. Samandıra Saat Kulesi etrafında gerçekleşen festivale Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de katıldı.

VATANDAŞLAR FESTİVALDEN MEMNUN

Geçen yıl da hamsi festivaline katıldığını söyleyen Asuman Bulut, bu yılda festivalin çok güzel geçtiğini dile getirerek ilçe halkının burada kaynaştığını ve bu tür sosyal etkinlikleri çok beğendiklerini söyledi. Balık yemeye gelen ilçe vatandaşlarından Mercan Yıldırım, eşi ve çocuklarıyla katıldıkları festivalde çok güzel duygular yaşadıklarını ifade etti.

'SANCAKTEPE'DE BUGÜN TRABZON VAR'

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, 'Evet bugün Trabzonumuzun güzel dernekleri bir araya geldiler ve onlarla birlikte şu anda hamsi festivali yapıyoruz. Mis gibi hamsi kızartması kokuyor. Vatandaşlarımızdan ilgi çok yoğun. Bugün akşama kadar burada hamsi yiyeceğiz, kemençe dinleyeceğiz, aşıkların atışmalarına şahit olacağız. Hava güzel.Sancaktepe'de bugün Trabzon var' diye konuştu.

Sancaktepe sakinlerinin festivalden memnun olduğu gözlenirken, hamsiye doyan vatandaşlar kemençe eşliğinde horon tepip, halaylar çektiler.

Kaynak: DHA

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