İstanbul Sancaktepe'de sosyal mesafeyi böyle hiçe saydılar
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İstanbul Sancaktepe'de sosyal mesafeyi böyle hiçe saydılar

İstanbul Sancaktepe'de sosyal mesafeyi böyle hiçe saydılar İstanbul Sancaktepe'de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemlere uyulmadı.

İstanbul Sancaktepe'de sosyal mesafeyi böyle hiçe saydılar
15.05.2020 10:48 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:50

İstanbul Sancaktepe'de sosyal mesafeyi böyle hiçe saydılar

İSTANBUL - İstanbul Sancaktepe'de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemlere uyulmadı. Caddelere akın eden vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayarken bazı vatandaşların maskesiz dolaşması ise dikkat çekti

Sancaktepe'de havaların iyi olmasıyla çarşıya akın eden vatandaşlar, korona virüs salgınıyla mücadele etme kapsamında alınan önlemleri yok saydı. Maske takmayı ihmal eden vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını ise hiçe saydı. Adım atacak yer kalmayan Sancaktepe'nin merkezinde bazı vatandaşlar alışveriş yaparken bazı vatandaşlar ise korona virüsü dikkate almayarak merdivenlerde dip dibe oturdu. Öte yandan kalabalık caddede bulunan bazı vatandaşların maske takmaması ise dikkat çekti.

İstanbul Sancaktepe'de sosyal mesafeyi böyle hiçe saydılar

Kaynak: İHA

Manşet

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