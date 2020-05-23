İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE OTOBÜS DURAĞINDAKİ BIÇAKLI KAVGADA YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
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İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE OTOBÜS DURAĞINDAKİ BIÇAKLI KAVGADA YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Sancaktepe'de otobüs durağında iki işi arasında çıkan bıçaklı kavganın detayları belli oldu.

23.05.2020 20:18 | Son Güncelleme: 23.05.2020 20:26

Sancaktepe'de otobüs durağında iki işi arasında çıkan bıçaklı kavganın detayları belli oldu. Kavgaya karışan Ferdin Göktaş ile Adem Acar'ın özel halk otobüsü şoförü olduğu ve aralarında belediyeye kadrolu işçi sokmak vaadiyle para alışverişi olduğu iddia edildi.

Olay, bugün 13.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Veysel Karani Caddesi Aday Sokak'taki otobüs durağında meydana geldi.

İddiaya göre, Adem Acar ve Ferdin Göktaş adlı iki kişi arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Adem Acar, belinden çıkardığı silahla Ferdin Göktaş'ın sol bacağına ateş ettiği, Göktaş ise bıçakla Acar'ı göğüs ve boğaz kısmından yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi ambulanslarla Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Adem Acar'ın hayati tehlikesinin devam ettiği, Ferdin Göktaş'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre, Adem Acar ve Ferdin Göktaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) taşeron otobüs şoförü oldukları ve belediyeye kadrolu işçi sokmak vaadiyle aralarında para alışverişi olduğu kaydedildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı çalışma devam ediyor.

İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE OTOBÜS DURAĞINDAKİ BIÇAKLI KAVGADA YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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